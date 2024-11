Già premiato con il titolo di “Città che legge”, il Comune di Porto Torres, dopo aver già ottenuto il riconoscimento nel biennio precedente, assegnato dal Ministero della Cultura e che ha permesso alla biblioteca comunale di ricevere 30mila euro per realizzare progetti e attività di promozione del libro e della lettura nel territorio, propone nuovamente la sottoscrizione del "Patto per la Lettura" per candidarsi a ottenere l'importante qualifica anche per il triennio 2024-2026.

Il Patto è finalizzato a promuovere in modo continuativo, trasversale e strutturato la lettura come prassi individuale e condivisa della comunità turritana che la riconosce come valore identitario, bene prezioso da incoraggiare e coltivare, diritto fondamentale accessibile a tutte le persone, risorsa strategica su cui investire, strumento indispensabile di accesso alla conoscenza e di crescita personale e collettiva.

L’obiettivo è la creazione di sinergie tra tutti protagonisti della filiera culturale per creare una rete cittadina - composta da istituzioni pubbliche e private, biblioteche, case editrici, librerie, gruppi e associazioni culturali, sportive e di volontariato, scuole e università, imprese private, fondazioni bancarie, circoli ricreativi - impegnata a ideare e a sostenere progetti condivisi che rendano la lettura un’abitudine sociale diffusa e un fattore di promozione del benessere individuale e sociale.

Le adesioni possono essere inviate tramite il modulo allegato entro il 7 dicembre 2024.

© Riproduzione riservata