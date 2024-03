I libri a portata di mano, a disposizione grazie ai book point. L’iniziativa a Porto Torres è proposta da Lal, Legarsi alla lettura, insieme alla collaborazione della biblioteca comunale. In sella alla bibliocicletta i rappresentanti delle associazioni cittadine, quali la Camera Chiara, la Fidapa, Ludolandia, scout Agesci e l’Atletica leggera di Porto Torres, hanno caricato i libri destinati ai book-point che saranno ospitati presso le loro sedi di attività.

Ognuno organizzerà le “piccole biblioteche” e poi si procederà all’inaugurazione con l’avvio della iniziativa. Così i libri si sposteranno in tutti luoghi, dove si gioca, dove ci si allena, a teatro, dove ci si diverte.

«Legarsi alla lettura allarga così i suoi orizzonti per diffondere l’amore per la lettura in città. Più lettori potranno godersi i testi preferiti in ogni occasione», dicono i promotori.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

