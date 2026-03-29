La Tenuta Li Lioni a Porto Torres ospiterà, martedì 31 marzo alle 19, la presentazione del libro Āmāl, una testimonianza intensa e toccante che racconta il percorso di crescita di una giovane donna di Gaza attraverso questi ultimi due anni.

Un piccolo volume che offre uno sguardo diretto e umano sulla vita quotidiana in un contesto segnato da bombardamenti, fughe forzate e privazioni, ma anche da profondi legami familiari, gesti di solidarietà e una resilienza capace di resistere alle difficoltà più estreme. Attraverso la voce di Amal emerge il tentativo di preservare la propria umanità, i sogni di studio e il desiderio universale di una vita sicura e dignitosa.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione di Pina Muroni, Zaira Zingone, Graziano Solinas, Massimo Cossu e Gabriele Cau, musicisti che hanno scelto di prendere parte all’incontro offrendo il loro contributo artistico come gesto di solidarietà, vicinanza e partecipazione a questo momento di condivisione.

Un momento di dialogo e riflessione sul valore della testimonianza, della cultura e della solidarietà, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino la storia raccontata nel libro e il progetto che ne ha reso possibile la pubblicazione, realizzata grazie al contributo di: Associazione Musicando Insieme, Tenuta Li Lioni, Taberna Cervisia e Silvano Colombino. Tutte persone e attività di Porto Torres, che hanno sostenuto con profonda umanità e convinzione il progetto di solidarietà.

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