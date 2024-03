Al teatro Andrea Parodi di Porto Torres va in scena “I 4 musicanti di Brema” con una coproduzione de La botte e il cilindro e La camera chiara, un testo scritto da Consuelo Pittalis, diretto e interpretato da Stefano Chessa, Margherita Lavosi, Elga Mangone e dalla stessa Pittalis. L’appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 18. Una scenografia curata coralmente dai quattro componenti del cast che utilizzeranno una tecnica mista di teatro d’attore, maschere ed oggetti. Nel gioco scenico si inseriscono le musiche originali composte appositamente dal musicista ed insegnante sassarese Salvatore Rizzu. Lo spettacolo è arricchito da una serie di canzoni originali scritte dall'attrice e autrice de La botte e il cilindro, capaci di accompagnare il pubblico di tutte le età nel ritmo giocoso della messa in scena. Gli animali della famosa fiaba dei fratelli Grimm prenderanno vita grazie alle maschere realizzate da Elga Mangone, la quale si è occupata anche della decorazione degli elementi scenici, pensati per condurci dentro la storia con un gioco di volumi e colori da illustrazione surrealista.Un lavoro che, utilizzando diverse chiavi di lettura, intende coinvolgere una fascia ampia d’età: dalle bimbe e dai bimbi della scuola dell’infanzia fino ad arrivare alle ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Alla realizzazione degli oggetti scenici ha collaborato Salvatore Faedda. Le canzoni sono state registrate nello studio de I Bertas in collaborazione con Mario Chessa. L'allestimento tecnico è di Max Tanda.

