Il teatro torna a farsi ponte tra generazioni e fragilità con “Mariposa de Cardu”, progetto de Il Crogiuolo in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, che il 30 ottobre ha ripreso la sua attività con l’associazione culturale Animus Teatro.

L’iniziativa, nata per portare conforto e vicinanza a chi è più vulnerabile, ha visto Animus Teatro diretto da Franco Siddi esibirsi alla casa di riposo Vittorio Emanuele di Pirri, con lo spettacolo “Così come siamo”.

Diretto da Franco Siddi, lo spettacolo è un mosaico di storie ironiche e stimolanti, che affrontano il tema del coraggio di essere se stessi, di abbattere i propri limiti e di riscoprire i sogni, indipendentemente dall’età o dalle condizioni di vita. “Così come siamo” invita dunque a guardare oltre l’apparenza, a prendere il tempo di ascoltare, perché è nell’essenza di ognuno che si scopre la vera bellezza.

L’impegno di Mariposa de Cardu non si limita all’Orto Giardino, ma il progetto è aperto a ospedali, case di riposo, strutture di assistenza e carceri, che possono richiedere spettacoli gratuiti scrivendo a ilcrogiuolo@gmail.com. La stessa opportunità è offerta anche alle artiste e agli artisti che desiderano donare il proprio lavoro in favore di un progetto sociale, dando il proprio contributo a una rete culturale che mette in scena empatia e solidarietà.

