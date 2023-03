Perché in Sardegna si dice “eja”? “Eja” o “eia” vuol dire “sì”. Una parola propria del sardo campidanese, come si può desumere dal fatto che in logudorese, nuorese e sassarese si dice “Emmu o emmo”, che deriva dal latino “Immo”.



La parola “sì”, invece, deriva dal latino “sic est” che significa “così è”. Così anche la parola “eja” potrebbe derivare dall’avverbio latino “etiam” che significa “certamente, senza dubbio”.



Qualche studioso però la pensa diversamente in quanto la parola “eja” somiglia ad altri termini che si usano in altre lingue per dire “sì”:

Corsica (iè)

Armenia (ayo)

Bretagna (yan)

Yiddish (ya)

Nord Europa (ja)

Questo fa pensare che possa essere una parola antichissima di derivazione indoeuropea, arrivata in Sardegna in qualche modo. Per il filologo Max Leopold Wagner, lo studioso più importante di lingua sarda all’inizio del ‘900, ci sono dei suoni naturali, così primitivi come “ei, eja” che possono nascere ovunque. Il mistero quindi non è ad oggi chiarito.

