I servizi per gli studenti sono erogati dallo stesso ateneo e dall’Ersu Sassari e vanno dall’orientamento degli studenti delle superiori alle convenzioni per cultura, sport e spettacoli, dal servizio mensa ai posti letto.

Servizi forniti fall’Università

Sportelli di orientamento presso i Dipartimenti, in presenza e online, presidiati da studenti-tutor. Servizio di counseling e coaching, a disposizione di tutti gli studenti Uniss. Seminari online sui testi di ammissione, con la disponibilità della piattaforma gratuita Unisstest, con 4000 test, finalizzata all’esercitazione per l’accesso ai corsi a numero programmato e di una scuola estiva di preparazione alle prove di accesso dei corsi di area medica e sanitaria.

Job Placement: dal supporto nella compilazione e valutazione dei curriculum vitae e della lettera di presentazione, ad incontri di orientamento professionale sia individuali che di gruppo, la gestione della banca dati dei laureati, l’assistenza nell’elaborazione di un progetto professionale, il supporto alle aziende nell’utilizzo dei servizi placement e l’analisi delle esigenze dell’impresa per la definizione e la scelta dei profili professionali più idonei. Le associazioni studentesche Uniss vengono invece finanziate con 90 mila euro.

Servizio Sanitario integrativo per studenti fuori sede: in convenzione con l’Ente regionale per il Diritto allo studio e l’Azienda ospedaliero universitaria, è stato attivato un Servizio sanitario per gli studenti universitari non residenti a Sassari. Prevista la presenza alternata di 2 medici professionisti per visite mediche e rilascio certificati di idoneità allo sport e alla vita di comunità.

Diverse le app dedicate: “My Uniss” consente di gestire la propria carriera universitaria e avere a disposizione tutte le informazioni sulle attività didattiche; “Uniss Orario” per la prenotazione delle aule e gli orari delle lezioni; “Millo Uniss” coi contatti telefonici e mail dell’Università. C’è anche il servizio di counseling e sostegno psicologico: sportello multifunzionale d’ascolto che interviene per la promozione e lo sviluppo del benessere di studentesse e studenti, attraverso azioni di consulenza e di supporto. Infine, convenzioni per la partecipazione ad eventi e iniziative culturali, con strutture sportive per servizi ad un prezzo agevolato, con bar e ristoranti.

Servizi Ersu

Il servizio di ristorazione è erogato a Sassari (160 mila nel 2022, media di 1.500 al giorno) e nelle sedi decentrate di Alghero (16.500 pasti l’anno), Oristano (5.200), Nuoro (5.800) e Olbia (2.100). A Sassari funziona anche il Take away: nel 2022 sono stati 16.000 i pasti forniti.

I posti alloggio sono 576 che hanno ampiamente coperto i 444 posti assegnati con bando. Quelli liberi sono stati messi a disposizione con tariffe agevolate per chi superava il parametro Isee. Le borse di studio assegnate dall’Ersu sono 3.441 per un importo di quasi 15 milioni e mezzo di euro.

Tra le agevolazioni e convenzioni stipulate dall’Ersu Sassari da menzionare quelle per cinema, attività teatrali e culturali e quella con l’ATP per abbonamenti annuali sui mezzi di trasporto pubblico. Da ricordare anche la concessione di contributi a favore di 16 associazioni studentesche per iniziative in ambito culturale, ricreativo, sportivo, artistico, sociale e ambientale. (g. m.)

***

Alghero, Architettura cresce e progetta un'Isola nuova

La novità è il nuovo corso di laurea triennale in Design. Trentacinque posti per formare esperti di progettazione creativa. Ma il Dadu, il Dipartimento di Architettura di Alghero, offre anche due lauree magistrali, due triennali, altrettanti master di II livello e un dottorato.

Nato nel 2002, il Dipartimento di Architettura, si è fin da subito imposto in cima alla classifica del Censis sugli atenei d'Italia. Un podio ininterrotto negli ultimi dieci anni che ha reso la città di Alghero un ambiente internazionale di incontro e relazione tra architetti, urbanisti, pianificatori, designer, docenti italiani e stranieri. Gli studenti hanno la possibilità di fare esperienze didattiche e professionali all'estero, di partecipare a scuole estive internazionali, di formarsi con tirocini anche dopo la laurea. I laboratori di ricerca sono da sempre il fiore all'occhiello del Dipartimento e continuano a essere fucine di brevetti internazionali.

Il numero degli iscritti per l'anno accademico 2022/2023 è di 403 studenti, mentre i nuovi immatricolati sono 180 nei vari filoni: architettura, urbanistica e design. Sono otto gli studenti stranieri iscritti per conseguire il doppio titolo, 45 i giovani in mobilità Erasmus ad Alghero e 86 coloro che, per studio o tirocinio, si trovano all'estero.

«Il nostro motto è imparare facendo», spiega il direttore Emilio Turco, 58 anni. «Gli studenti progettano fin da subito su temi che vengono loro assegnati durante il corso».

Il nuovo corso di laurea in Design a numero chiuso ha l'obiettivo di formare figure di designer di prodotto, della comunicazione e dei servizi per ricominciare a immaginare, comunicare e innovare la Sardegna. Il Dipartimento dispone di tre edifici nel centro di Alghero. Nel complesso di Santa Chiara, sui bastioni antichi, ci sono le aule e i laboratori, nel palazzo del Pou Salit, accanto alla cattedrale, gli studi dei docenti, mentre nell'ex Asilo Sella, di fronte al porto, aule e laboratori. Un locale mensa, invece, non c'è. I ragazzi pranzano in un ristorante convenzionato. L'Ersu ha già avviato un'indagine per l'affidamento del servizio di ristorazione per i prossimi tre anni, dal momento che la manifestazione di interesse pubblicata ad agosto è andata deserta. «Confidiamo nella collaborazione degli operatori», sottolinea la commissaria straordinaria Rosanna Ruiu. Dadu collabora con diversi enti su pianificazione urbanistica, sviluppo territoriale, immobili e mobilità.

Caterina Fiori

