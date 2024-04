Anche Paulilatino aderisce alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, giunta alla quattordicesima edizione. Per l'occasione la Biblioteca comunale "Don Peppino Murtas" offre un programma ricco di attività: incontri con gli autori, proiezioni di film e letture per bambini.

Si partirà martedì 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, con Matteo Manca, scrittore e sindaco di Norbello, che presenterà il suo romanzo d'esordio "L'eredità del male. Ultimo dono di un assassino".

A dialogare con l’autore sarà Giovanni Domenico Pintus. L'evento si terrà alle 19 presso la sede della Scuola Civica di Musica in via Roma.

Sabato 18 maggio, Franca Carboni, medico, neuropsichiatra e psicoanalista, propone al lettore un percorso di conoscenza delle tossicità relazionali attraverso il suo libro "Le relazioni tossiche: da Grazia Deledda a oggi". L'autrice sarà accompagnata da letture di alcune storie di vita, tratte dal suo libro, a cura di Barbara Caddeo. Appuntamento sempre alle 19 alla sede della Scuola Civica di Musica.

Inoltre per il 7, il 9, il 15 e il 18 maggio, alle 16,30, l’appuntamento è in biblioteca per la proiezione di film per bambini e ragazzi. Previste, il 22 e il 27 maggio, anche letture animate e laboratori ludico-ricreativi dedicati ai bambini della scuola primaria.

