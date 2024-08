La parola Change ripetuta tre volte è il tema di quest'anno. Change come inno al cambiamento ecologico, sociale, politico che passi anche attraverso la bellezza e la gioia di vivere dell’arte e della cultura. Partirà da Sennariolo sabato 17 agosto l'edizione numero 27 di “Girovagando” il festival internazionale d'arte in strada. Organizzato dall’associazione omonima con la direzione artistica di Theatre en vol, la kermesse farà tappa due giorni nel centro oristanese, per approdare il 30 agosto a Santu Lussurgiu e quindi chiudere a Sassari dal 5 al 7 settembre.

Uruguay, Belgio, Olanda, Spagna, Togo, Italia e Sardegna: queste le provenienze delle compagnie che compongono la carovana e che regaleranno grandi emozioni con il teatro per spazi aperti e di strada, il circo acrobatico, la giocoleria, la danza, la musica, le parate con macchinari fantastici e i laboratori creativi ed ecologici.

Simbolica la partenza, come da tre anni a questa parte, dal Montiferru, luogo simbolo della necessità di una nuova sensibilità climatica, dopo i devastanti incendi che nell’estate 2021 distrussero 12mila ettari di terreni, insieme a piante e animali, e le cui conseguenze sono ancora drammaticamente visibili.

© Riproduzione riservata