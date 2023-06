Musica, teatro, iniziative per i più piccoli, reading letterari, laboratori, proiezioni cinematografiche, incontri culturali e spettacoli di intrattenimento.

“Sassari Estate” prova ad accontentare tutti: i tanti sassaresi che restano in città e magari pure i turisti che vi capitano a luglio e soprattutto nel mese di agosto, dedicato alla Discesa dei candelieri e a tutti gli eventi di contorno.

Il borgo minerario sarà una sorta di sezione staccata con "Marea Argentiera", evento promosso da LandWorks, Fondazione Sardegna Film Commission, Sardegna Teatro e Comune di Sassari e che, dal 30 giugno al 3 settembre, proporrà laboratori, mostre, cinema, teatro, musica, danza, tour ed esperienze .

Il palco allestito in Piazza Santa Caterina ospiterà diversi spettacoli. Giusto per citarne qualcuno: il “Prometeo da Eschilo” per la regia di Gabriele Vacis (6 luglio) e “Figurini” della bandakadabra (12 luglio, sempre per la rassegna CeDac), il tributo a Rino Gaetano di Alessandro Azara (15), il XIX Festival Internazionale di Musica Corale “Nella Città dei Gremi” e i concerti della rassegna “Ai confini tra il jazz e la world music”, oltre che le proiezioni cinematografiche.

Da sottolineare anche la lirica in piazza d'Italia (“Pagliacci” di Leoncavallo il 7 luglio) e il IX Festival Clown fra piazza Maria Carta e Spazio S'Arza.

