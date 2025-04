Preceduta da alcune anticipazioni sugli artisti protagonisti, la trentottesima edizione di Time in Jazz svela finalmente il suo volto. Che incarna appieno lo spirito del tema-titolo scelto per il 2025: “What a Wonderful World”, preso in prestito dal successo di Louis Armstrong dal direttore artistico Paolo Fresu.

Questa mattina a Cagliari, nel roof top panoramico del T Hotel, il trombettista berchiddese ha illustrato il cartellone del festival, in programma dall’8 al 16 agosto tra Berchidda e altri centri del nord Sardegna. “Un inno alla gioia e alla bellezza in anni difficili, allora come in questi nostri tempi”, sottolinea l’ideatore di Time in Jazz. Reduce dal concerto per la pace di Kiev, in Ucraina, terra dilaniata dalla guerra con la Russia da ormai tre anni, il musicista gallurese non esclude di ripetere l’esperienza a Gaza, altra zona martoriata da un conflitto armato, in questo caso contro lo Stato di Israele. “Laddove ci fossero le condizioni, che purtroppo oggi non ci sono, andrei a Gaza e a suonare ovunque nel mondo dov’è richiesto un messaggio di pace”, dice Fresu. Che intanto rinnova questo stesso messaggio in Sardegna, con Time in Jazz.

Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania e Viddalba ospiteranno la parte itinerante del festival, che avrà come epicentro, come ogni anno, Berchidda e il palco di Piazza del Popolo, sede dei grandi live dall’11 agosto. Tanti gli artisti di spicco che calcheranno la scena di Time in Jazz quest’anno: da Stefano Bollani a Paola Turci, protagonista del concerto de L’Agnata dedicato a Fabrizio De André, da Enrico Rava a Danilo Rea e a Trentemøller (e molti altri), ce ne sarà per tutti i gusti, col gran finale alla Pechiera di San Teodoro firmato da Fresu in Devil Quartet.

Ma siccome Time in Jazz è un “grande contenitore culturale”, sottolinea Fresu, oltreché dai concerti la settimana del festival sarà caratterizzata anche quest’anno da mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori in Time to Read (vedi Gianrico Carofiglio e Alessandro Bergonzoni), iniziative ambientali, il Time After Time e il Festivalbar, momenti musicali nei bar del paese, momenti enogastronomici (imperdibile il pranzo berchiddese a Ferragosto) e l’immancabile sezione Time to Children, a cura della violinista e didatta Sonia Peana, dedicata ai bambini (tra gli ospiti Gegè Telesforo). Eventi nell’evento che compongo il vasto e variegato mosaico di Time in Jazz.

I concerti

8 agosto

Alle 18 a Puntaldia Nick The Nightfly; alle 21.30 a Porto Rotondo Simona Molinari.

9 agosto

Mefisto Brass nella traversata Livorno-Golfo Aranci sulla Sardinia Ferries.

Alle 18 a L’Agnata, Tempio Pausania, Paola Turci; alle 21.30 a Berchidda Freak Motel.

10 agosto

Alle 11 a Viddalba Monica Demuru e Natalio Mangalavite con “Madera Balza”; alle 18 a Posada Ettore Fioravanti con “Opus Magnum Quartet”; alle 21.30 ad Arzachena DayKoda.

11 agosto

Alle 11 a Budoni il Duo Bottasso; alle 18 a Porto Taverna, Loiri Porto San Paolo, Matteo Paggi con “Words; alle 21.30 a Berchidda, Piazza del Popolo, Ze in the Clouds, a seguire Stefano Bollani Danish Trio.

12 agosto

Alle 11 a Bortigiadas Ivan Segreto con “La biddizza è suvrana”; alle 18 a Banari Hobby Horse; alle 21.30 a Berchidda, Piazza del Popolo, Enrico Rava Fearless Five.

13 agosto

Alle 11 a Sant’Antonio di Gallura Eleonora Strino Trio; alle 18 a Oschiri Pietro Lussu e Felice Montervino “Un anno sull’Altipiano. In guerra qualche volta abbiamo anche cantato; alle 21.30 a Berchidda, Piazza del Popolo, Danilo Rea piano solo, a seguire Trentemøller.

14 agosto

Alle 11.00 ad Alà dei Sardi Stefania Tallini e Franco Piana con “E se domani”; alle 18 a Ozieri Bebo Ferra e Salvatore Maiore con “Heritage”; alle 21.30 a Berchidda, Piazza del Popolo, Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren “Mare Nostrum”.

15 agosto

Alle 11.30 a Berchidda Christian Mascetta in “Guitar solo”; alle 18 a Berchidda Totore Chessa, Pierpaolo Vacca, Mariantonietta Bosu e Giacomo Vardeu con “Org.net”; alle 19.30 a Berchidda “What a Wonderful World” con la Banda Musicale Bernardo De Muro; alle 21.30 in Piazza del Popolo Svaneborg Kardyb, a seguire Les Amazones d’Afrique.

16 agosto

Alle 18 a San Teodoro Paolo Fresu Devil Quartet.

