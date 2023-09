Anche il Comune di Sassari, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Sardegna, aderisce con due eventi alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. L'amministrazione sassarese propone sabato 23 settembre due eventi gratuiti, dietro prenotazione.

Il primo ha il titolo “Il Palazzo di Città e la discesa dei Candelieri” ed è in programma a Palazzo di Città in corso Vittorio Emanuele II, 35. Due le visite guidate su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti per gruppo, della durata di un’ora: una alle 17 e una alle 18. I visitatori potranno visitare gli ambienti storici del Palazzo di Città, sede del Comune di Sassari dal XIII secolo fino al 1856 e dal 1830 spazio teatrale. Il palazzo ancora oggi diviene punto nodale durante la principale festa religiosa cittadina: la discesa dei Candelieri. Qui si svolge infatti il brindisi a zent’anni e proprio dal palazzo il sindaco e il Consiglio comunale escono per seguire in corteo i Candelieri.

Nell’area archeologica di Monte d’Accoddi dalle 17.30 alle 19.30 si terrà la visita guidata tematica “Insieme a Monte d’Accoddi, per rivivere religiosità e lavoro quotidiano di una comunità preistorica”, su prenotazione per un massimo di 70 partecipanti. La trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale, materiale e immateriale, è una delle missioni fondamentali dell’Unesco. In sintonia con questi principi si propone un evento che, attraverso la narrazione dei modi di vivere di una comunità preistorica, possa trasmettere ai visitatori la percezione che, nel luogo dove si è a lungo vissuto, lavorato, adorato le divinità e sepolto i defunti, siano ancora leggibili i segni che tale comunità ha lasciato.

