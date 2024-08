Il “Salotto letterario di mare e di stelle” ospita, oggi mercoledì 28 agosto, e domani 29, due autori di grande spessore, con argomenti importanti, quelli trattati nelle loro opere, che saranno dibattuti con personaggi accademici, politici e giornalisti, impegnati nella lotta alla mafia.

Stasera alla 21:00, nella pubblica e centrale Piazza Popoli d’Europa, sarà presente Nando Dalla Chiesa, col suo libro “Le Ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore”, il quale converserà con Vincenza Rando, che è senatrice della Repubblica e membro della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere.

Con loro, sul palco, ci sarà anche Paolo Borrometi, giornalista e scrittore, anch’egli in prima linea nei confronti della lotta alla mafia e condirettore dell’AGI. Borrometi era stato presente a Palau, la scorsa primavera, al cineteatro di Montiggia, con un incontro particolarmente affollato e seguito con gli studenti delle scuole superiori.

A fare da moderatrice sarà la docente di Storia Contemporanea dell’Unitre di Roma, Liliosa Azara.

L’altro appuntamento è in calendario per domani, giovedì 29 agosto, stessa ora e stessa piazza; Liliosa Azara con Paolo Borrometi converseranno in questo caso con Marco De Paolis, autore del libro: “Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant’Anna e le stragi naziste In Italia: la storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra”.

La III edizione del “Salotto letterario di mare e di stelle” è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palau.

