Il 2 e 3 luglio si svolge a Barumini l’Expo del turismo storico culturale della Sardegna. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Barumini sistema cultura e dal Comune, è arrivato alla settima edizione. Lo scenario scelto per ospitare gli stand espositivi, sarà per la prima volta l’area di Su Nuraxi.

Ma Expo del turismo vuol dire anche legame con le altre realtà nazionali e internazionali, in quel sistema di rete che vuole unire la Sardegna agli altri siti archeologici del paese e non solo. Da qui l’altra grande esclusiva 2021, la mostra: ‘Humanum. Sardegna e Campania, da Su Nuraxi a Pompei’. Nata grazie alla collaborazione tra la Fondazione, il Museo Archeologico di Napoli e la Soprintendenza Archeologica per la Città Metropolitana di Cagliari, la mostra fa sbarcare nell’isola materiali inediti provenienti dagli scavi di Pompei e dalle città vesuviane. Il 3 luglio (dalle ore 19.30) l'appuntamento con il Wine Festival, l’anteprima delle visite notturne a Su Nuraxi, (ore 21.30), rese possibili grazie al nuovo impianto di illuminazione che darà l’opportunità ai visitatori di scoprire i segreti che si celano all’interno di Su Nuraxi, in uno scenario mozzafiato grazie al suggestivo percorso notturno.

