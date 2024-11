La musica come mezzo di valorizzazione delle tradizioni della Sardegna, il Piccolo grande coro oschirese ha partecipato alla seconda edizione del Marrakech World Chants, in programma dal 7 al 10 novembre scorso nella capitale culturale del Marocco. Il coro di Oschiri si è esibito nella chiesa dei Martiri e nell'Etoiles de Jemaâ El Fna insieme a tanti cori provenienti da tutto il mondo che hanno calcato le scene del festival che celebra il linguaggio universale della musica per omaggiare le diversità.

«Siamo molto felici di questa nuova esperienza, cantare in altri Paesi arricchisce il nostro bagaglio culturale e musicale e noi, con i nostri canti, abbiamo portato un pezzo di Sardegna in Marocco», ha detto la presidente, Giovanna Schintu.

Il coro polifonico oschirese nasce nel 2001, è composto da trenta elementi e ha partecipato a tante rassegne canore, anche internazionali tra cui quella in occasione della Convention per la pace Aquarium a Buenos Aires durante la quale è stato insignito del titolo Artisti per la pace, consegnato dal Premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel.

