Dopo due anni di pandemia, durante i quali tutte le manifestazioni con grandi assembramenti si sono fermate, ritorna l’attesissimo "Carrasecare Oroseinu", una settimana di eventi per festeggiare una delle ricorrenze più amate da grandi e piccini.

Il centro baroniese ha preparato un ricco programma articolato in tre giornate e la scelta dell’amministrazione comunale è stata quella di mettere in rete l’Associazione Turistica Pro Loco e la neonata Consulta Giovanile che hanno coinvolto gli operatori e tutte le energie culturali del territorio.

Per la Sindaca Elisa Farris «si è voluto dare spazio al carnevale tradizionale e alle maschere più suggestive dell’Isola che arriveranno a Orosei per la gioia dei turisti e di tutti gli appassionati attesi in gran numero per le spettacolari sfilate».

La manifestazione inaugurale è in programma domani, sabato 18, con la sfilata in maschera dei carri allegorici alle ore 15.30 con partenza dall’ex Mercato e arrivo in Piazza del Popolo dove si terrà la festa musicale curata dal gruppo “Leva 93”.

Martedì grasso alle 17.30 con partenza da Piazza del Mercato secondo appuntamento con la sfilata in maschera dei Carri Allegorici a cura del collettivo “Su Tazzeri”.

L’appuntamento clou è in programma sabato 25 febbraio a partire dalle ore 15 con la partecipazione di oltre 100 figuranti mascherati tra personaggi della tradizione e gruppi tipici dei Carnevali autentici della Sardegna.

Il gran finale prevede la vestizione e la sfilata delle maschere tradizionali dell’Isola con protagonisti i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada ed i Mamutzones Antigos di Samugheo.

Il percorso dei gruppi in costume si concluderà in Piazza Sant'Antonio e subito dopo partirà il corteo conclusivo dei carri allegorici che arriverà nello splendido litorale oroseino.

Gli operatori e le strutture del territorio hanno ricevuto già tantissime prenotazioni: gli appuntamenti del "Carrasecare Oroseinu" daranno il via ad una lunghissima stagione turistica che si preannuncia molto intensa.

L.P.

© Riproduzione riservata