Sono passati 15 anni ma ancora il killer di Peppino Marotto non ha un nome né un volto. L’omicidio del poeta e sindacalista risale al 2007: era uscito di casa, nella sua Orgosolo, per andare in edicola e qualcuno gli ha sparato sei colpi di pistola, 4 alla schiena e due in testa, quando ormai era esanime a terra. In pieno centro, in una strada frequentata. Ma nessuno ha visto nulla.

Il delitto è ancora un giallo irrisolto. “Orgosolo, morte di un poeta”, titolerà L’Unione Sarda il giorno successivo in prima pagina.

La notizia sulla prima pagina de L'Unione Sarda

Marotto, classe 1925, era tornato in paese dopo alcuni anni di emigrazione. Era un sindacalista della Cgil e una delle sue più grandi passioni era quella del canto popolare sardo. A lui si deve, tra gli altri, la fondazione dei Tenores di Orgosolo. E poi scriveva poesie in limba, per mettere in versi i suoi pensieri.

Oggi sono in tanti a ricordare il triste anniversario della morte e soprattutto il fatto che sia rimasta senza un colpevole.

