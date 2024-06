L’iniziativa rientra nel progetto nazionale, organizzato e promosso per il settimo anno dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. “Open! Studi Aperti di Architettura” è stata inaugurata ieri sera nella Pinacoetca Nazionale di Sassari e sarà visitabile sino a domenica. Dal 3 al 7 giugno l’esposizione dei progetti realizzati dagli iscritti all'Albo sarà trasferita presso l’Ordine degli Architetti PPC di Sassari in via Maurizio Zanfarino 23a. La mattina si potrà accedere senza appuntamento dalle 9 alle 13.30, il pomeriggio previo appuntamento. L'ingresso è libero.

L’evento si svolge in contemporanea in tutta Italia, per rendere l’architettura protagonista e comprendere l’importanza del lavoro delle professioniste e dei professionisti Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori.

La serata si è aperta con i saluti della direttrice della Pinacoteca, dottoressa Maria Paola Dettori, della Soprintendente architetto Isabella Fera e dell’Assessore Regionale agli Enti locali, Finanze e Urbanistica architetto Francesco Spanedda. Il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Sassari, Pietro Peru, ha ringraziato le colleghe e i colleghi che hanno aderito all’iniziativa con l’esposizione dei loro progetti.

Nel corso della serata si è svolta anche la premiazione degli Architetti che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione all'Ordine, riconoscendo il loro contributo e impegno nella professione.

