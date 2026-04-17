L’Aula Magna del liceo “Lorenzo Mossa” di Olbia diventa l’aula del tribunale di “Processo al libro”. Primo imputato-autore della serie lo scrittore e giornalista de L’Unione Sarda Francesco Abate, che con “Gli indegni” inaugurerà giovedì 23 aprile (ore 16) l’innovativo progetto didattico inserito nell’ambito dell’iniziativa “Raccontami i tuoi sogni”.

“La presenza di un autore autorevole e apprezzato come Francesco Abate conferisce a questo appuntamento un valore culturale di grande rilievo, offrendo ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con chi la letteratura la crea, la vive e la rende strumento di interpretazione del presente”, interviene il dirigente del liceo Mossa Gianluca Corda. “L’aspetto più importante resta tuttavia il protagonismo crescente dei nostri ragazzi. In questo percorso, gli studenti non sono semplici lettori, ma diventano interpreti, critici, attori di un dialogo vivo con il testo. Il processo al libro – dice ancora Corda – si trasforma così in un’esperienza di consapevolezza, in cui ciascuno è chiamato a prendere posizione, ad argomentare, a mettersi in gioco”.

Avvocati dell’accusa e della difesa, testimoni e giurati saranno gli studenti che hanno letto il libro. Protagonisti nella simulazione di un vero e proprio processo, con accusa e difesa impegnate ad analizzare e interpretare il testo in modo critico e personale alla presenza di Abate. Lo spettacolo è aperto alla comunità e nella giuria, oltre ai ragazzi, saranno presenti anche docenti di altre scuole del territorio.

Una volta terminato il processo i giurati esprimeranno il loro voto condannando o assolvendo il libro. L’evento sarà presentato dal professore Filippo Pace.

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