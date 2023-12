Oltre che un ferale attacco alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini di essere informati, il trattamento inflitto al fondatore di WikiLeaks è una gravissima violazione dei diritti umani.

Distruggere Assange. Per farla finita con la libertà di informazione, trecento pagine di testimonianze, interviste, incontri e resoconti di udienze scritte (e raccolte) da Sara Chessa (Castelvecchi ed.), è il libro scelto da Anpi Olbia Tempio e da Fondazione Berlinguer per celebrare la Giornata mondiale dei diritti umani, domani mattina alle 11 all'istituto superiore Ipia Amsicora, presentato dalla giornalista de L’Unione Sarda, Caterina De Roberto, e di pomeriggio alle 16 negli spazi del Community hub del Comune di Olbia.

Il libro, che contiene anche un'intervista inedita al padre di Julian Assange, John Shipton, racconta la congiura ai danni del giornalista australiano accusato di cospirazione e spionaggio dalle autorità statunitensi per aver rivelato al mondo intero, pubblicando tramite WikiLeaks documenti coperti da segreto di Stato, i retroscena delle principali guerre condotte dalle potenze occidentali negli ultimi vent'anni, dal conflitto in Afghanistan a quello in Iraq, e i segreti dell'attività diplomatica a stelle e strisce, rinchiuso, da cinque anni, nel carcere di massima sicurezza Belmarsh in Gran Bretagna e che rischia di essere estradato negli Usa dove dovrebbe essere giudicato in base all'Espionage Act (del 1917), scontando una pena di 175 anni di detenzione.

Parte dal 2019 il racconto di Sara Chessa, desulese, classe 1983, da quando ha cominciato a seguire il caso Assange da cronista giudiziaria per Independent Australia, documentandolo dal secondo arresto di Julian, prelevato dalla polizia britannica nell'ambasciata dell'Ecuador dove si era rifugiato e seguendo l'intero processo sull'estradizione sia nelle corti londinesi sia in altri contesti rilevanti, tra cui il Consiglio d'Europa, e narrando la protesta pacifica della società civile per chiederne la liberazione.

