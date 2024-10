Torna “Storie di un Attimo”. Con Francesco Malavolta, Giorgio Lotti e altri grandi protagonisti della fotografia.

A Olbia, tra il centro storico, il Museo archeologico e l’istituto tecnico “Attilio Deffenu”, prenderà vita, a partire dal 22 novembre e fino all’8 dicembre, la 13esima edizione del Festival popolare della fotografia.

L’evento organizzato dall’Associazione Argonauti, che mette insieme grandi nomi della fotografia italiana e mondiale, professionisti e amatori evoluti, quest’anno si concederà un’incursione nel mondo del fumetto. Ma non solo: non mancheranno gli accenni all’“immagine ritrovata” e una riflessione sul senso complessivo del Medium bizzarro oggi, oltre alle mostre, alle dimostrazioni e alle proiezioni, più la consueta mostra mercato di macchine fotografiche, usate e storiche, e le sedute finalizzate allo sviluppo e alla stampa di pellicole tradizionali.

Il programma

Primo appuntamento il 22 novembre alle 10.30 presso l’“Attilio Deffenu”, dove Francesco Malavolta, fotoreporter molto attivo nel mondo delle migrazioni, incontrerà gli studenti per illustrare il suo lavoro dal titolo “Popoli in Movimento”, che punta a mettere in evidenza le storie delle singole persone come unica narrazione che si contrappone a quella del continuo accostamento dei rifugiati come numeri. Il bis alle 18.30 al Politecnico Argonauti, in un incontro aperto al pubblico.

Il giorno dopo, presso lo spazio Corso Umberto 33 (18.30), si svolgerà l’incontro con Giorgio Lotti: lo storico professionista di Epoca, autore del celebre ritratto del Primo ministro cinese Zhou EnLai e presente al Museo archeologico con la mostra “Una vita da reporter”, si racconterà con Mauro Galligani, altro pilastro del fotogiornalismo italiano.

Il 30 novembre e il 1° dicembre al Politecnico Argonauti sarà la volta del giornalista e divulgatore Gerardo Bonomo, che, coadiuvato da Marco Loi e Andrea Mignogna, sarà protagonista di una lezione sull’esposizione perfetta e sarà a disposizione per sviluppare e stampare i negativi con procedure tradizionali.

Il 7 e 8 dicembre presso lo spazio espositivo di Vicolo 74 a Olbia si svolgerà la mostra mercato di fotocamere usate e da collezione, mentre il 29 novembre e il 6 dicembre alle 19.30 presso la sala cinema del Politecnico Argonauti il programma propone le proiezioni rispettivamente di “One Hour Photo” di Mark Romanek e di “Ritratto di Pablo Volta” di Giovanni Columbu.

Le mostre

Museo archeologico (orari d’apertura al pubblico: sabato 8.00-13.00/16.00-19.00; domenica 10.00-13.00/16.30-19.30): Giorgio Lotti, “Una vita da reporter”; Francesco Malavolta, “Popoli in movimento”; Piero Pes, “Maschere”; Enrico Panusca, “Nozze carsiche”; Luca Cameli, “Il carnevale storico di Offida”; Giuseppe Tamponi, “Ardia”; Mauro Liggi, “Sant’Elia”; Francesco Pintore, “Tundhimentas, Lana e Lamas”; Giusi Scanu, “Alzheimer: io chi sono?”; Marco Loi, “Pratobello Delenda est”; Goffreedo Guiso, “Fotografo in Nuoro”; Marco Luigi Senarega, “L’insostenibile necessità della rappresentazione”; Paul Ronald, “Mastroianni 100”; Antonio Cossu, “Frori ‘e Srabadori”; Reporter fra le nuvole, “Il fumetto incontra la fotografia”; François Ublot, “Le vacanze di Monsieur Ublot”.

Società dello Stucco, via Cavour 43 (16.00-19.00): Silvano Marcias, “Sa Diana”.

Istituto tecnico “Attilio Deffenu”: Cristian Csinko, “Il rito ortodosso ad Olbia”; Tiziana Fusiello, “Marocco”; Luca Altera, “Attraversando l’Uzbekistan”.

