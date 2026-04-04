Un nuovo spazio dedicato alla creatività ha aperto le porte in città. Si chiama Spazio Holo ed è il progetto condiviso da Droneleader, La Rochelle, Contrast Design e Giuseppe Ortu: un hub pensato per mettere insieme design, fotografia, regia, grafica offrendo, al contempo, nuove opportunità di visibilità al contesto artistico sardo e oltre. L’inaugurazione ha registrato un’affluenza superiore alle attese: centinaia di visitatori hanno partecipato all’apertura, affollando gli ambienti per la mostra inaugurale “Anarchy”, prorogata fino ad oggi. L’esposizione, curata dalla copywriter Giovannella Pirina, nasce da tre open call internazionali promosse dalla galleria d’arte Ephemere di Tokyo, realtà con cui la curatrice e il grafico Federico Zavatta collaborano da tempo.

In mostra oltre 400 fotografie in bianco e nero, selezionate tra centinaia di proposte, affiancate da lavori del collettivo artistico di Spazio Holo. Il progetto è stato allestito in contemporanea anche a Versailles, Northampton e Tokyo. Lo spazio si propone come centro polifunzionale: grafica, design, fotografia, sala di posa e postazioni di coworking convivono in un’unica struttura. A breve è prevista anche la nascita di un’associazione culturale.

«Sentivamo la necessità di uno spazio di queste dimensioni – spiega Zavatta – per creare sinergie con altri creativi e favorire il dialogo tra generazioni. L’obiettivo è collaborare con le realtà già presenti sul territorio e ospitare eventi artistici di diversa scala, dalle mostre agli spettacoli. La differenza con altre realtà sta, probabilmente, nel fatto che grazie alle nostre professioni riusciamo a mantenere un ambiente sufficientemente grande; l’idea è di avvicinarci agli altri aprendoci a tutte le possibilità e mettendo al servizio, nel caso fosse richiesto, tutta il nostro bagaglio professionale”. Intanto, dopo “Anarchy”, la programmazione prosegue: dal 24 aprile il protagonista sarà l’olbiese Gianluca Muscas, con un progetto fotografico dedicato all’Islanda, tra paesaggi estremi e sguardo prospettico.

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