Tredici appuntamenti tra libri, reading letterari, lectio magistralis e spettacoli: a Olbia, dal 20 giugno e fino a fine luglio nel cortile ex Scolastico alle 21:30, va in scena l'XI edizione della rassegna letteraria Sul filo del discorso, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune e con l'impegno della Biblioteca civica simpliciana.

Il cartellone si apre con un'anteprima nazionale per raccontare “L'Italia nella notte scura” attraverso narrazioni e musiche che vede sul palco, tra gli altri, Stefano Massini, primo autore italiano ad aver ricevuto la nomination ai Tony Awards e volto noto per i suoi racconti nella trasmissione televisiva Piazza Pulita.

Direttamente dal talk show televisivo Accordi & disaccordi, programma che conduce con il giornalista Andrea Scanzi e con la partecipazione del collega Marco Travaglio, l'autore televisivo e critico Luca Sommi che, il 27 giugno, presenta il suo libro La bellezza - Istruzioni per l'uso. Per concludere la presentazione della sua trilogia, un viaggio nel mondo delle particelle elementari, approdato a Olbia con Genesi prima e con Tempo poi, il fisico Guido Tonelli sarà ospite della rassegna, il 29 giugno, con una lectio magistralis sull'ultimo volume Materia - La magnifica illusione.

Tra gli ospiti abituali, il gradito ritorno del giornalista Antonio Caprarica che, il 24 luglio, presenta l'ultima fatica Carlo III - Il destino della Corona e il collega, Giovanni Floris, che porta il libro Il gioco, in data ancora da confermare così come l'appuntamento con lo psichiatra Massimo Recalcati in una lectio magistralis intorno al suo testo A pugni chiusi - psicanalisi del mondo contemporaneo. Attesi, il 18 luglio, l'ex senatore Nando dalla Chiesa con La legalità è un sentimento - manuale controcorrente di educazione civica; il conduttore televisivo Enzo Miccio, il 21 luglio, con Ditemi sempre di sì - Il mio viaggio tra ricordi e bellezza, e il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, il 25 luglio, che spiega l'economia circolare.

Quattro spettacoli, inaugurati il 5 luglio dal monologo teatrale diretto da Sergio Vespertino, Novecento - La leggenda del pianista sull'oceano tratto dal romanzo di Alessandro Baricco; l'11 luglio è la volta dell'attrice Lella Costa in Pinocchio Confidential in onore del 140esimo anno dalla prima pubblicazione del romanzo di Carlo Collodi; tratto dal romanzo Leggere Lolita a Teheran di Azar Nasifi, il 13 luglio, un reading concert dal titolo omonimo e, il 28 luglio, l'attrice Claudia Gerini & Solis String Quartet in Qualche estate fa, vita poesie e musica di Franco Califano.

«La nostra rassegna è ormai ambita da case editrici nazionali e autori e attesa da cittadini e turisti: al centro, la promozione della lettura per un pubblico eterogeneo che, poi, diventa occasione per godere delle serate estive nel centro storico», dice l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra.

