La missione di Pino Pace in Ogliastra aveva un obiettivo: far innamorare dei libri i bambini. Dicono che sia stato centrato, o perlomeno il primo approccio con gli alunni delle scuole elementari è stato un successo.

Pace è un autore inviato dalla casa editrice Coccole books, dalla quale i genitori hanno acquistato i volumi. Le attività si sono concluse alle 13 di oggi con l'incontro in viale Pirastu tra 5 classi della scuola primaria (Istituto comprensivo di Tortolì). Ieri a Lotzorai e Triei (Istituto comprensivo di Baunei) l’incontrò si è aperto per tutte le classi, a Girasole con 2. Quasi 200 alunni hanno potuto interagire con l'autore dei libri letti.

«Un bel tentativo per avvicinare i bambini alla lettura e per diffondere l'interesse e l'amore per i libri», hanno commentato gli insegnanti. Le innumerevoli domande rivolte dagli alunni allo scrittore e l'entusiasmo manifestato autorizzano a pensare che l'iniziativa sia riuscita nel suo intento.

Il progetto è stato realizzato grazie a un lavoro di coordinamento tra le insegnanti delle diverse scuole e alle necessarie autorizzazioni delle istituzioni scolastiche a cui appartengono i plessi, ossia il Comprensivo 2 di Tortolì e quello di Baunei. Il soggiorno didattico di Pino Pace nel nord Ogliastra è nato in seguito alla partecipazione delle classi alle Olimpiadi del libro.

