Dopo il grande successo della scorsa estate che ha decretato Nuragica Museum Experience come la migliore attività museale in città secondo Tripadvisor, anche a Natale i turisti che sceglieranno Cagliari per trascorrere le vacanze potranno visitare il famoso Museum Experience sulla civiltà nuragica.

Nuragica è un vero di viaggio multisensoriale che catapulta il visitatore dentro un affascinante percorso immersivo.

Le lancette di Nuragica tornano indietro di 3500 anni all'epoca più misteriosa della Sardegna come in un history-show, guide-storyteller accompagnano il visitatore in un viaggio ad alto valore emozionale attraverso un alternarsi di luci, suoni e passaggi segreti che conducono a continue sorprese e cambi di scena.

Attraverso 10 ambientazioni + la Realtà Virtuale Immersiva, Nuragica in poco più di un’ora accompagna il visitatore alla scoperta di 1000 anni di storia e di un impressionante patrimonio archeologico e architettonico. Un modo per i turisti di apprezzare anche la sua ricca storia e decidere di tornare per visitarne i luoghi citati durante il percorso.

Nuragica sarà visitabile nella nuova sede di via Roma 191 (zona stazione dei treni) dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 7 gennaio. Per prenotazioni si consiglia di visitare il sito web www.nuragica.info.

