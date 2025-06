CantinArte non finisce. Sabato 14 giugno, all'Oasi di Pischeredda, a partire dalle 19 si terrà l'evento di chiusura “Laguna D'Arte, CantinArte al tramonto”. È previsto un aperitivo nell'oasi dove si trova la Torre di Pischeredda, di origine spagnola e risalente probabilmente al 1600. Di recente l'edificio storico è stato restaurato e aperto al pubblico in occasioni speciali.

Proprio durante la serata del 14 giugno, la Torre di Pischeredda ospiterà la mostra fotografica di Valerio Caddeo. Le foto in bianco e nero raccontano diversi momenti importanti delle tradizioni tra i territori dell'oristanese e del nuorese. Si potranno ammirare le foto di Nurachi e Sant'Agostino, Cabras e San Salvatore, Oristano e la sua Sartiglia, Orune e le sue Cortes Apertas, Sedilo e la sua Festa in onore di San Costantino, Ottana e i suoi Fuochi in onore a Sant'Antonio.

A esibirsi saranno i Perros de Tabaco, tre artisti e musicisti uniti in un progetto musicale che nasce dalla passione per la musica d'autore italiana, con uno stile che fonde generi e influenze in modo originale e coinvolgente. La serata si chiuderà con il dj set: alla consolle si alterneranno i tanti protagonisti dell'edizione 2025 di CantinArte. L'evento è organizzato dall'associazione Domus de Ladrini, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e il Centro Commerciale Naturale di Nurachi.

© Riproduzione riservata