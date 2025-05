Una lunga gavetta alle spalle ora ecco il primo disco per la nuorese Tiziana Coro che domani sera (sabato 17 maggio) presenta nella sua città “Solo per te”.

Appuntamento,presentato da Don Roberto Carta, in programma alle 21.00 al teatro San Giuseppe, in viale Trieste . Sul palco con lei la "Onde Sonore Band" con Alessio Sanna tastiere, Daniele Russo batteria , Paolo Loi chitrarra, Daniele Amatori basso, coristi Stefania Coro, Carla Mannale, Mario Aresu.

Ci sarà anche Marco Rinalduzzi che ha prodotto, arrangiato e realizzato l’intero progetto musicale. Personaggio molto conosciuto per le collaborazioni con artisti come Claudio Baglioni e Antonello Venditti e per aver lanciato Giorgia ed Alex Baroni. Proprio di quest'ultimo Tiziana Coro nella sua prima esperienza discografica interpreta un inedito.

