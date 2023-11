Doppia mostra al centro polifunzionale di via Roma a Nuoro. "Intrecci di luce. 50 anni di fiber art" dell'artista Nietta Condemi De Felice a cura di Eikon verrà inaugurata questo venerdì alle ore 18.30 accompagnata da un'altra importante mostra, quest'ultima collettiva, dal titolo "Notte stellata" a cura di Eva Basile e Fabio Giusti, realizzata su iniziativa dell'associazione Feltrosa. Quest'ultima mostra è un'interpretazione in forma tessile (mediante tanti piccoli "quadratini" di tessuto assegnati a ciascun artista per un totale di 189 frammenti) del celebre dipinto di Van Gogh intitolato per l'appunto "Notte stellata".

L'abbinamento non è casuale: Nietta Condemi De Felice ha infatti contribuito con un frammento tessile alla mostra collettiva "Notte stellata", a cui hanno aderito numerosi artisti provenienti da tutte le regioni italiane e da Stati Uniti, Australia, Danimarca, Svizzera, Spagna, Croazia.

Nietta, innovatrice e dinamica, è una fiber artist riconosciuta a livello nazionale e internazionale soprattutto per la sua capacità nel tessere i materiali più impensabili: dai nastri delle videocassette, al sughero, alle bottiglie in plastica. I suoi cinquant'anni di ricerca e attività non si sono però limitati alla sola produzione artistica, ma si è espressa e si esprime tutt'ora nel coinvolgimento di vari artigiani e artisti, nell'organizzazione di rassegne volte a promuovere la ricerca e l'incontro tra arte e artigianato nelle diverse realtà locali, tradizionalmente vocate alla tessitura: dalla rassegna regionale dell'Artigianato organizzata nel 1984 a quelle ideate nel 1996 e 1997 per l'Amministrazione comunale di Orune alle quali seguono nel 2003-2004 "Le vie dell’Artigianato" e gli "Incontri tessili internazionali" per il Comune di Samugheo. È inoltre promotrice a Nule dell'esposizione internazionale "Miniartexil" e della rassegna "Tappeti d’Autore" che vede impegnati diversi artisti nella progettazione e reinterpretazione del tappeto.

Le due esposizioni allestite al centro Polifunzionale saranno visitabili dal 17 al 27 novembre tutti i giorni, orario 10-13 e 17-20. L'iniziativa è supportata dal Comune di Nuoro, dalla Fondazione di Sardegna e Feltrosa. Quest'ultima ha recentemente incontrato non poche difficoltà a seguito delle piogge torrenziali dei primi giorni di novembre che hanno allagato l’azienda Trafi, una tintoria specializzata in lavorazioni ad alto contenuto creativo gestita da Fabio Giusti (mente dalla quale è scaturito il progetto Notte Stellata) insieme a due partner, dove le opere erano custodite in attesa della spedizione. L'esposizione è salva per miracolo ed è ora esposta a Nuoro, pronta per essere inaugurata e visitata.

Nel mentre sono tante le iniziative intraprese per aiutare l'azienda a risollevarsi dal grave e imprevisto danno.

© Riproduzione riservata