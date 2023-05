Empatia, comprensione, gentilezza. E ancora calma e pace interiore. Sono gli elementi necessari per una vita piena e gratificante. Parola di Daniel Lumera, pseudonimo letterario di Andrea Pinna, nato ad Alghero 48 anni fa, autore di “28 respiri per cambiare vita”, (pp. 406, 21 euro) edito da Mondadori, in cui diventa guida di un percorso interiore profondo e intenso verso un mondo di energia e vitalità, da raggiungere attraverso tecniche con le quali si recupera la consapevolezza del proprio io e si risveglia la reale natura della mente. “L'idea di scrivere il libro”, spiega, “è nata dai benefici enormi che ho sperimentato in prima persona: ogni mattina e ogni sera pratico la meditazione. Lo faccio ormai da 30 anni”.

I risultati sono stati una svolta: “Si imparara a vivere”, continua, “senza condizionamenti esterni, ma diventando unici protagonisti della propria esistenza”. Le sue conoscenze di biologo naturalista, oltre che di docente e punto di riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella meditazione, si conciliano con interventi concreti: l'ultimo riguarda l'introduzione di Cagliari nel Movimento dell'Italia Gentile, che si propone di diffondere iniziative ad alto impatto sociale. “Sono molto felice che il Comune abbia accolto la nostra proposta”.

La proclamazione si terrà il 30 maggio, nell'ambito del Festival ProssimaMente, in coincidenza della presentazione nel capoluogo del libro di Lumera. L'autore domani sarà ospite della trasmissione “Caffè Corretto”, condotta da Francesco Abate, su Radiolina alle 8.30.

