Lo aveva annunciato lo scorso 25 luglio, Francesco Muscolino, direttore regionale dei Musei della Sardegna, in occasione dell’inaugurazione del restaurato mulino di Garibaldi. E cioè che il locale avrebbe ospitato eventi, convegni e mostre.

E domani, sabato, si parte col primo di questi eventi, proprio nello spazio espositivo che è entrato a far parte del percorso museale del Compendio, con l’apertura della mostra fotografica di Francesco Arancioni dal titolo “Garibaldi. Statue in movimento”. L’inaugurazione della mostra sarà alle 19:30 e proprio sabato il museo effettuerà un’apertura straordinaria sino alle 23:30.

Per quanto riguarda la mostra di Arancioni, grande appassionato di Garibaldi, ha compiuto un lungo viaggio tra Italia, Sudamerica e altri luoghi del mondo che videro la presenza dell’Eroe, fotografando le tante statue, a grandezza naturale, ridotte, in miniatura, mezzobusto, a cavallo, che lo raffigurano. Una serie dunque di fotografie di sculture tali da essere “statue in movimento”, rappresentando Garibaldi in vari momenti e atteggiamenti. La mostra fotografica sarà visitabile sino al 24 settembre.

© Riproduzione riservata