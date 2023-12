Musica, tradizioni, cultura, vino e buon cibo. Torna nel fine settimana a Dolianova il festival “Dolia è” organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione “Miele Amaro”. Si parte sabato 16 dicembre alle 11 con l’apertura degli stand degli artigiani e hobbisti in Piazza Europa e Piazza Brigata Sassari e l’avvio dei laboratori di preparazione di pane, pasta e dolci tradizionali. Dalle 11.30 via al percorso di degustazioni tra le eccellenze dell’enogastronomia del Parteolla proposto dalle rinomate aziende del territorio.

Di particolare interesse, nell’area medievale, l’esposizione dei rapaci curata da Salvatore Manca, le dimostrazioni di antichi mestieri e l’esposizione dei costumi tradizionali. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, il laboratorio “Casaro per un giorno” curato da Argiolas formaggi. Alle 17.30 nell’Aula magna delle scuole elementari il concerto della banda del Circolo Musicale Parteollese e i bambini della scuola primaria.

Alle 18 in Piazza Europa il concerto del “Claudia Aru Trio”. Seguirà uno show cooking con la chef Alessandra Nioi con Chichi Marras.

Ricco anche il programma di domenica. Oltre ai laboratori di cucina e al percorso tra gli antichi mestieri sarà presente una mostra di auto e moto d’epoca.

Dalle 11.30 spazio alla musica e alle tradizioni sarde. Si comincia con i balli sardi del Gruppo Folk Città di Dolianova. Alle ore 12.30 la sfilata delle maschere del carnevale di Ottana con “Sos Merdules Bezzos” mentre dalle 13.00 prenderà il via la rassegna di canto a tenore con la presenza di quattro gruppi diversi: S’affuente di Ottana; Murales di Orgosolo, Romanzesu di Bitti e il Cuncordu de Orosei. Alle 16 l’esibizione de Sos Corriolos di Neoneli.

