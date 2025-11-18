Si intitola “Nati per leggere” l’incontro genitori e bambini, nati tra il 2023 e il 2025, programmato per venerdì 21 novembre alle 16.30 nella biblioteca comunale di Porto Torres.

Un confronto con la referente di “Nati per leggere”, Paola Cardo, e le pediatre Alessandra Sini e Francesca Carboni dell’Unità operativa Consultorio per la Salute delle Famiglie di Sassari. Un’occasione per tutti i bambini e le bambine, che riceveranno la loro prima tessera personalizzata della biblioteca con la mascotte preferita ed entreranno a far parte della grande famiglia dei lettori e delle lettrici della città.

“Nati per Leggere” è un programma nazionale che ha l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura e si rivolge alle famiglie con bambini in età prescolare. La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta: attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, questi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore del progetto: fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino. Il programma è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus ed è attivo su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa rientra all’interno della settimana nazionale "Nati per leggere” che si celebra in tutta Italia dal 15 al 16 novembre. Operatori e volontari organizzeranno momenti di letture e seminari di sensibilizzazione con le famiglie per sostenere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini.

