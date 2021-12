Un Natale a Burcei con tanta animazione, giochi, spettacolo di magia, raccontastorie, baby-dance, Nutella Party e salsiccia arrosto. Le associazioni locali hanno risposto alla proposta del Comune (che ha garantito un contributo), ideando e presentando un proprio progetto nel contesto de "Sa paschixedda bruceresa".

Dopo la consegna del "Dono sospeso" da parte di tutti i bambini, c'è stato il gran finale, con la sfilata per le vie del Paese di grandi e piccoli al seguito della "Apixedda di Babbo Natale coi suoi Elfi". Un momento anche per cercare di dimenticare le restrizioni iniziate quasi due anni fa. Il tutto nel rispetto delle norme anti Covid.

Purtroppo, a causa del recente decreto legge, con le nuove norme anti-Covid, si dovrà invece annullare la seconda manifestazione della "Befana" prevista per il 6 gennaio. Ma le befane con le loro scope andranno comunque a consegnare i regali ai bambini.

