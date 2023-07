La “Venere degli stracci”, in piazza Municipio a Napoli, è stata completamente distrutta da un incendio che si è sviluppato all’alba. In corso le indagini di vigili del fuoco e polizia municipale per risalire alle cause del rogo.

L’installazione, realizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto, è stata avvolta dalle fiamme tra le 5.13 e le 5.30 di questa mattina, a testimoniarlo sono i tanti video postati sui social da passanti e tassisti.

Si è salvata solo la struttura metallica.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata