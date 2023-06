Domani alle 20.30 l’Auditorium del Conservatorio di musica G.P. da Palestrina di Cagliari, in piazza Porrino 1, ospiterà il concerto “Musica per il cuore”, evento di beneficenza organizzato dal Rotary Club Cagliari Nord in collaborazione col Conservatorio di Cagliari.

Il ricavato della serata (offerta minima: 15 €) consentirà l'istituzione di una o più borse di studio per gli studenti del Conservatorio, nonché di dotare l'Ente musicale cagliaritano di un defibrillatore, dispositivo medico decisivo negli interventi d'emergenza in caso di arresto cardiaco o fibrillazione ventricolare. Un altro defibrillatore, grazie anche a Medicasa Italia, verrà donato alla società sportiva Ferrini di Cagliari.

Protagonista sul palco sarà l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari diretta dagli studenti e studentesse del Corso di Direzione d’orchestra del maestro Sergio Monterisi, che spiega: «Per questa importante ed impegnativa occasione, gli allievi del Triennio dirigeranno un programma di grande attrattiva e varietà. Matteo Atzori, Anna Maria Irde, André Lorenzatti, Diego Masala e Alessio Pilloni ci guideranno in un viaggio attraverso brillanti ouverture d’opera da “Così fan tutte” di Mozart alla celeberrima “Italiana in Algeri” di Rossini, passando per il classicismo della Sinfonia n° 26 di Haydn».

