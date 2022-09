È morto a 82 anni, dopo una breve malattia, Beppe Piroddi. Nato a Genova, dove era tornato negli ultimi anni di vita, era un habitué della Costa Smeralda e di Saint Tropez.

Signore del jet set, da alcuni definito “l’ultimo playboy” e vera e propria icona degli anni ‘60 e ‘70.

Ma a lui il termine playboy non piaceva, si legge nella sua biografia, preferiva “amateur”: “Ho vissuto da amateur, non dovete confondermi con un playboy o un dilettante. Dalle donne agli affari, l’amateur agisce sempre per amore, segue il suo istinto senza pentirsi mai, capace di mandare tutto all’aria per un dettaglio sbagliato”.

Figlio del medico inventore della dieta mediterranea, diventa grande amico dell’attore, playboy anche lui, Gigi Rizzi, è arrivato alla vetta del jet set. Ha conosciuto o frequentato Brigitte Bardot, Aristotele Onassis, Jane Fonda, Marlon Brando, Claudia Schiffer, Vittorio Emanuele di Savoia.

Tre le fidanzate “ufficiali”: Odile Rodin, Jacqueline Bisset e Kirsten Gille, attrice una, modella e figlia di un ambasciatore le altre due.

Ha dato vita a discoteche e ristoranti che sono diventati veri e propri templi del divertimento: la Number One a Milano, il Caffè Roma a Milano e New York, frequentato tra gli altri anche da Andy Warhol.

Negli ultimi anni di vita è tornato a Genova.

(Unioneonline/L)

