Si è tenuto ieri sera, nei locali del CEAS, a Morgongiori l’evento di fine anno organizzato dall’amministrazione comunale, alla presenza delle autorità, personalità e addetti ai lavori. Il via è stato dato con il taglio del nastro della nuova sede della biblioteca comunale, che darà l’opportunità alla popolazione di fruire del servizio in un nuovo locale idoneo ad accogliere la biblioteca e i suoi fruitori.

«Dopo 30 anni – commenta il sindaco Paolo Pistis - siamo riusciti a garantire alla nostra comunità l’utilizzo della biblioteca a 360 gradi, bene comune fondamentale. Questo per noi amministratori è motivo di orgoglio, per l’importanza che tale servizio riveste. Ricordiamoci che la cultura è la base dell’evoluzione sociale ed economica di una comunità, in favore della quale questi servizi essenziali favoriscono lo sviluppo e la crescita nel tempo».

A seguire la consegna dei “Premi Monte Arci”. Il premio speciale “Lorighittas d’Oro” è stato consegnato al canottiere oristanese Stefano Oppo ad opera del colonnello Steven Chenet, comandante provinciale dei carabinieri di Oristano.

I premi “Monte Arci”, invece, allo scrittore e giornalista Matteo Porru, vincitore del premio Campiello giovani nel 2019 e di tanti numerosi altri premi e riconoscimenti, e allo street artist di fama internazionale Manu Invisible, conosciuto per le sue opere di valore artistico, sociale e culturale.

Ospite d’eccezione della serata il musicista sardo Moses Concas, vincitore dell’edizione 2016 di Italia’s Got Talent e di tanti altri premi internazionali, negli Stati Uniti, in Spagna e oltre. «Ringrazio – conclude Pistis - da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale le autorità, gli ospiti presenti e la popolazione per la viva partecipazione, segno di un ritrovato e rinnovato senso di fiducia in favore di noi amministratori che ci sprona a continuare così e a fare sempre meglio».

