Sino a oggi veniva aperto per occasioni particolari e per qualche manifestazione. Da stasera, invece, le cose cambieranno. Alle 17.30 nella struttura di via Chiesa è fissato l’evento “Tessitura Arte Design”, organizzato dal Comune, che sancirà l’apertura permanente del Museo Vivente dell’Arte Tessile di Morgongiori.

Nel corso dell’incontro verrà rievocata l’atmosfera della tessitura, attraverso le esperienze dell’artista Stefania Spanu e della designer Paulina Herrera Letelier. Racconteranno il loro percorso artistico e l’incontro con il telaio, mediante allestimenti, realizzazioni tessili e proiezioni di immagini; filo conduttore la tessitura come forma d’arte e l’arte attraverso la tessitura. Non solo, l’evento sarà anche un momento di incontro e confronto sul futuro dell’artigianato tessile, nel quale si stanno fondendo le competenze di artisti e designer e la maestria di tessitrici e tessitori. “Durante l’evento – afferma il sindaco Paolo Pistis - avremo modo di interfacciarci in maniera interattiva e “vivente” con tutto ciò che prende parte al processo della tessitura tra arte e design, grazie ad un lavoro sinergico tra Amministrazione comunale, Uffici comunali e Agorà Sardegna, azienda alla quale è stata affidata la gestione del MUVAT”.

L’allestimento è composto da 70 arazzi, la maggior parte dei quali realizzati a Morgongiori, di cui 50 concessi in prestito temporaneo dall’Assessorato regionale agli Enti Locali. Per l’occasione sarà presente anche l’Assessore Francesco Spanedda, il quale interverrà insieme ad altre autorità regionali. “Il sodalizio tra Regione e Comune – prosegue Pistis – è in continuità nel tempo, garante la fiducia che ci lega e che ci porta ad organizzare eventi culturali sempre più interessanti e ricchi, volti a valorizzare la nostra identità e la nostra pregiata tradizione tessile, con l’intento di poterla tramandare nel tempo di generazione in generazione anche grazie all’apertura permanente del Museo”.

Il programma dell’evento prevede, alle 17.30 i saluti. A seguire l’intervento dell'Assessore Spanedda e delle altre autorità regionali. Alle 18.20, introduzione ai temi da parte della moderatrice Alessandra Ghiani e i racconti di Stefania Spanu e Paulina Herrera Letelier. Dopo le osservazioni del pubblico e i saluti finali, seguirà un buffet per i presenti.

