“Minima Juridica. Aspetti legislativi della tutela del paesaggio” è il primo appuntamento mensile promosso dall’Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. L’incontro è in programma per oggi, 5 marzo, dalle 9.30 alle 11.30 nella sala conferenze della Pinacoteca di Cagliari. Lo si potrà seguire anche in streaming su UnioneSarda.it.

Nelle varie giornate si parlerà del rapporto dei beni culturali e del paesaggio con la legislazione vigente allo scopo di approfondire l’art. 9 della Costituzione, secondo il quale “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.

Il tema, partendo dalle disposizioni di legge in merito alla tutela del paesaggio, viene affrontato a più voci con competenze diverse ma tali da integrarsi reciprocamente mediante esempi, casi specifici, riferimenti.

L’incontro è introdotto da Franco Masala, presidente Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, con il coordinamento di Nicola Zoccheddu, segretario dell’Associazione Amici del Museo.

Intervengono Francesco Muscolino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Paolo Scarpellini, già direttore regionale ministero della Cultura, Fiorella Pilato, già magistrato e componente del CSM e direttivo Associazione Amici del Museo, Nicola Migheli, sociologo, Cagliari – Sarda Bellezza.

