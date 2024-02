Anche quest’anno Ardauli ha scelto di aderire a M'illumino di Meno, l’iniziativa diretta a ridurre gli sprechi, ottimizzare le risorse e promuovere stili di vita sostenibili, la cui ricorrenza cade il 16 febbraio, Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili.

In prima linea la biblioteca comunale che ha deciso di aderire all'evento attuando una serie di attività ed iniziative legate alle tematiche promosse.

Previsti tre appuntamenti dedicati agli utenti della biblioteca e più in generale alla comunità ardaulese. Il 15 sarà proposta un’esposizione di materiale informativo sulle buone pratiche quotidiane che contribuiscono alla diffusione di stili di vita più sostenibili. Sempre in questa data sarà proposto “Un libro al buio”. Per portare utenti e cittadini a riflettere sull'importanza del risparmio energetico la biblioteca invita tutti a spegnere le luci e lo fa con un’iniziativa simbolica: sarà allestito uno spazio in cu i libri verranno impacchettati e non sarà possibile quindi capirne autore e titolo. Per non lasciare completamente all'oscuro il lettore sul pacchetto verrà sistemato un adesivo che contiene un indizio sul tema trattato.

Dalle 16 Biblio Lab ''M'illumino di meno”: animazione alla lettura e laboratorio sulle tematiche ambientali per bambini dai 6 ai 10 anni.

Infine, il 22 febbraio, alle 22.30, saranno proposte letture al buio per bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati da un adulto.

