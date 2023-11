Doppio riconoscimento per Michele Vargiu: l'artista sassarese ha vinto grazie allo spettacolo “Perdifiato” il premio Palco Off del Catania Off Fringe Festival sia come miglior attore sia come miglior soggetto.

“Perdifiato” è scritto e interpretato dall'attore e autore Michele Vargiu che fa parte della trilogia dello sport. È incentrato su Alfonsina Strada, l'unica donna a correre il Giro d’Italia, nel 1924, al grido di «Vi farò vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!».

Il “Fringe” di Catania è una manifestazione dedicata alle arti performative a tutti i livelli gemellata col Milano Off Fringe Festival e tra i testimonial di questa edizione ha avuto l'attrice Donatella Finocchiaro.

