Un nuovo spazio per la scrittura e la creatività si è aperto a La Maddalena, che ha ospitato la prima edizione del Concorso letterario “Il mio posto nel mondo”. La cerimonia di premiazione si è svolta nei locali di Magie Letterarie e ha segnato un momento significativo per la vita culturale dell’arcipelago, andando a colmare un vuoto che si protraeva da anni.

A conquistare il primo posto sono stati Vanessa Camboni, vincitrice della sezione prosa, e Alessandro Cercignani, premiato per la poesia. Due voci diverse ma accomunate dalla capacità di raccontare, ciascuno con il proprio linguaggio, un’idea intima e universale di appartenenza. Cercignani ha letto personalmente la sua poesia, Hogar, mentre il racconto della Camboni, una favola intensa nonostante la giovane età dell’autrice, è stato interpretato da Cristina Marras. La giuria era composta da Michael Bonannini (che ha anche presentato la serata), insieme a Jessica Rigoli, Cristina Marras e Majla Fadda, organizzatrici del concorso con l’associazione Partecipa e l’editore Paolo Sorba.

Buona la partecipazione a concorso, con autori provenienti non solo dalla Gallura e dal resto della Sardegna, ma anche dal continente e persino dal Sudamerica. L’editore Paolo Sorba ha annunciato che poesia e racconto vincitori confluiranno in un’antologia di prossima pubblicazione. Presente anche il sindaco Fabio Lai, insieme all’assessore Luca Falchi, che ha ribadito l’importanza di investire nella cultura, sottolineando con soddisfazione la numerosa presenza di giovani tra i partecipanti.

