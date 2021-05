Esordio come scrittrice per bambini per Meghan Markle, che moltiplica le attività e iniziative pubbliche - assieme al consorte Harry - dopo il trasloco della coppia “ribelle di casa Windsor negli Stati Uniti e lo strappo dalla famiglia reale britannica.

La duchessa di Sussex si prepara infatti a far uscire un volume intitolato "The Bench” (ovvero “La Panchina”), che narra la storia del legame speciale tra un figlio e suo padre visto attraverso gli occhi della madre.

Il libro sarà in vendita a partire dall'8 giugno.

S'ispira direttamente - ha fatto sapere l'ex attrice americana, che è incinta di un secondo figlio di Harry, una femmina - al rapporto fra suo marito, secondogenito di Carlo e Diana, e il piccolo Archie, primogenito dei Sussex che dopodomani festeggerà a Los Angeles due anni.

Il libro riporterà le illustrazioni dell’artista Christian Robinson e sarà disponibile pure in versione audiolibro, letto dalla stessa duchessa.

