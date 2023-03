Anche a Masullas, domani, si celebrerà la “Giornata Internazionale della Donna”. Prevista una serie di iniziative, organizzate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con i musei del paese. Il programma prevede due appuntamenti: il primo riguarda i musei di Masullas, che saranno aperti e gratuiti per le donne.

Il Geo-Museo “Monte Arci” sarà fruibile in due fasce d’orario: al mattino, dalle 10 alle 12, e di pomeriggio, dalle 15 alle 17; il museo “I cavalieri della Collina”, invece, aprirà i battenti dalle 12 alle 13. Di pomeriggio, dalle 16, nei locali del Centro Culturale, sede della Biblioteca comunale, inizierà il “Pomeriggio Creativo”, laboratorio nel quale le donne creeranno un bouquet floreale.

Iniziative diverse dal passato, nel quale si erano affrontati temi di grande risonanza sociale che coinvolgono il mondo femminile. «Abbiamo pensato», commenta l’assessora Manuela Porta, «di fare una programmazione diversa dal solito. Gli anni scorsi abbiamo sempre toccato degli argomenti sensibili. Quest’anno volevamo fare qualcosa relativa al mondo femminile in forma leggera quindi, con i musei gratis per tutte le donne, il laboratorio gratuito per la costruzione di un bouquet floreale».

