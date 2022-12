“Marineri Culu Infustu” è un nomignolo che veniva attribuito agli abitanti di uno dei quartieri storici di Cagliari, il quartiere Marina. Abbiamo visto il significato dei nomignoli degli altri quartieri storici:



- Gli abitanti del Castello erano “piscia tintèris” o “piscia arrenconis”

- Gli abitanti di Villanova: “biddanoesu inforra Christu”

- Gli abitanti di Stampace: “stampaxinu cùcuru cotu”



Manca solo il quarto quartiere storico: il quartiere della Marina di Cagliari. Un quartiere che ha cambiato diversi nomi.

In passato, nel 1100, all’epoca dei pisani, il quartiere si chiamava “Bagnaria”. Subito dopo i pisani prese il nome di “La Pola” per poi arrivare alla denominazione odierna: La Marina.

È il primo quartiere che si vede a Cagliari quando si arriva nel capoluogo sardo via mare: si trova davanti al porto. Era un rione che in passato era per lo più abitato da negozianti e stranieri, come tutte le zone portuali, e ovviamente da pescatori, ai quali era stato attribuito l’appellativo di “marineri culu infustu”.

Cosa significa? Dal sardo all’italiano significa “marinaio sedere a mollo”, per dare una traduzione puritana, come a sottolineare il fatto che i pescatori, per questioni legate alle loro professione, passano buona parte della vita in mare: hanno un piede sulla terraferma ma l’altro piede, per lo più, in mare.

