Tutto pronto al Giardino sotto le Mura di Cagliari per il gran finale del Marina Cafè Noir che oggi ospita anche Jacopo Cullin per un omaggio a Michela Murgia.

Il Festival, giunto alla XXI^ edizione, accoglie l’amatissimo attore cagliaritano che – a sorpresa, approfittando di una pausa delle riprese della fiction Le indagini di Lolita Lobosco – è riuscito a rendersi disponibile per l’omaggio alla scrittrice di Cabras, in programma stasera a partire dalle 22.15.

Sarà quindi lui, proprio come nel 2014, la voce narrante di uno dei testi più belli dell’intellettuale: Signore? Meglio pastore. Una scelta di cuore da parte di un volto storico del MCN, e la volontà di esserci per ricordare un’amica.

La seconda parte dell’omaggio, come da programma, sarà invece a cura di Giacomo Casti, che darà voce al primo racconto tratto da Tre ciotole. Sul palco con lui Francesco Medda, in arte Arrogalla, che per molti anni è stato il contrappunto sonoro dei reading di Michela in giro per l’Italia. Entrambe le letture saranno accompagnate dalla performance di teatro-cucina della brigata di Kenz’e Domu Entertainment, che culminerà con la distribuzione di un piccolo assaggio per tutto il pubblico prima della chiusura del festival.

