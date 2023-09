Doppio appuntamento oggi, giovedì 21 settembre, a Quartu con due importanti festival all’interno del programma generale dell’Amministrazione Civica, guidata dal Sindaco Graziano Milia, “Ripensare la e le città - Attività Culturali, Spettacoli e Arte”.

La rassegna “QuARTu tra Saperi e Sapori”, organizzata dalla Sound Music Art Association diretta da Simone Onnis, propone alle ore 18 presso l’Ex Convento dei Cappuccini l’appuntamento letterario con una delle ospiti d’eccezione del cartellone, Maria Francesca Chiappe, giornalista de L’Unione Sarda e scrittrice assai prolifica, che presenterà, intervistata dalla poetessa e drammaturga Anna Cristina Serra, il suo ultimo libro di grande successo “Ostaggio” edito da Castelvecchi.

Reduce dal precedente campione d’incassi “Non è lei”, sempre per Castelvecchi, Maria Francesca Chiappe è una delle 10 autrici del sequel di Giallo Sardo, la raccolta di racconti curata da Francesco Abate, edita da Piemme, che vede impegnati i più autorevoli scrittori sardi del genere.

A seguire “Le Favole di Esopo”, spettacolo per l’infanzia e i ragazzi, con Lia Careddu voce recitante.

“Un modo per riconoscere emozioni, praticare buoni propositi, affascinati dai personaggi-animali – spiega l’attrice cagliaritana – Immedesimarsi in loro divertendoci per l’astuzia, la furbizia, l’inganno. Forse di tutto ciò che abbiamo letto e studiato da piccoli le favole di Esopo, personaggio mitico e misterioso dell’antica Grecia, sono quelle che si sono impresse più a lungo nella memoria di ciascuno. Tutt’ora è sempre molto piacevole rileggerle con mente adulta, apprezzandone gli aspetti che prima non avevamo colto: la loro musicalità, ad esempio.

Ecco – conclude Lia Careddu, che ha curato anche la sceneggiatura e la regia dello spettacolo - ci piacerebbe condividere la bellezza intrecciando la narrazione con la musica”.

Sull’altro versante sarà la voce inconfondibile di Nada Malanima ad inaugurare la XXXIV edizione di “Oltre i Confini”, organizzato dal Teatro Actores Alidos con la direzione artistica di Gianfranco Angei: riflettori puntati sulla cantautrice toscana, protagonista alle 21 sul palco dello spazio en plein air presso l'ex Caserma in via Roma, insieme al chitarrista Andrea Mucciarelli, per un'antologia di brani indimenticabili, dalla famosissima “Ma che freddo fa”, con cui debuttò giovanissima al Festival di Sanremo salendo in vetta alla hit parade italiane, alla celeberrima “Amore disperato” e ancora “Ti stringerò”, la sanremese “Luna in piena”, che dà il titolo all'album premiato al MEI, e “Senza un perché”, nella colonna sonora di “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, accanto all'omaggio a Piero Ciampi con “Il porto di Livorno”.

Icona della musica leggera italiana nel mondo e della canzone d''autore, artista raffinata e poliedrica, Nada ritorna nell'Isola con il nuovo progetto, ispirato al Nada Trio con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, rispettivamente chitarrista e contrabbassista della Piccola Orchestra Avion Travel, con cui ha inciso due album, il fortunato “Nada Trio” del 1998 e “La posa” del 2017: un felice sodalizio interrotto dalla prematura scomparsa di Fausto Mesolella, poco prima dell'uscita dell'ultimo disco.

Dall'incontro con Andrea Mucciarelli una nuova fase creativa: musicista eclettico che spazia tra classica e rock, blues e jazz, con all'attivo tournées con Suzanne Savage e Ornella Vanoni e collaborazioni con l'ORT di Nicola Piovani, Dennis Bovell, Giovanni Falzone, Aziz Şenol Filiz e, tra gli altri, Nico Gori, Marco Benedetti, Silvia Bolognesi e Irene Jalent, il virtuoso delle sei corde diventa il perno del Nada Duo.

Un dialogo intrigante tra voce e chitarra, in una dimensione intimistica, quasi cameristica, per riscoprire il fascino di canzoni ormai entrate nell'immaginario, tanto da diventare simboli di un'epoca, di una società e di una temperie culturale, capaci a distanza di decenni di far risuonare le corde del cuore, di far riflettere, pensare e sognare.

