Nel film "Mantènnere, custodire il suono del sacro", il regista Diego Pani si focalizza sull'antico canto a cuncordu e la forza della tradizione nel trasmettere uno dei canti polivocali più rappresentativi della Sardegna. Il lungometraggio verrà proiettato lunedì alle 17.30 presso l’Aula Magna del DISSUF - Università di Sassari, in via Zanfarino 62 a Sassari.

L'appuntamento è organizzato dal Laboratorio Fiorenzo Serra della Società Umanitaria e vedrà la presenza del regista Diego Pani e di Bruno Lombardi e Simone Sassu, studiosi e cultori della materia.

“Mantènnere” racconta il significato profondo del canto che viene tramandato dalla storica formazione di cantori della Confraternita del Rosario ai giovani confratelli che, assunto il testimone, sono ormai divenuti i cantori rituali della Settimana Santa di Santu Lussurgiu. Un documentario che indaga lo stretto legame tra musica, rito e comunità, evidenziando la forza di una tradizione secolare, trasformata e mediatizzata, anche attraverso lo sguardo dei ricercatori e il ruolo della documentazione etnografica.

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