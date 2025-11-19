Calici, musica e sorrisi in una serata di solidarietà per sostenere la prevenzione e le cure del tumore al seno. Venerdì 21 novembre alle 18:30 all’ Hotel Villa Fanny in Via San Giovanni Bosco 8, a Cagliari, è in programma l’aperitivo solidale organizzato dall’associazione Mai Più Sole contro il tumore, dalla stilista Alessandra Margi e dall’Hotel Villa Fanny.

Tra brindisi e convivialità, sulle note della violinista Renata Succu, si esibiranno la cantante Roberta Orrù e la stand up comedian Daniela Idili. Durante l’evento, moderato da Daniela Cadeddu e Matteo Bruni, interverranno Albachiara Bergamini, presidente di Mai Più Sole contro il tumore, Massimo Dessena, chirurgo, senologo del Policlinico a Monserrato, coordinatore Regionale dell’Associazione Nazionale Senologi Chirurghi, e Luisa Brodu, psicologa e psiconcologa dell’ASL 3 Nuoro. A seguire lo speech emozionale di Marina Piras.

Il ticket d’ingresso prevede l’aperitivo e un biglietto della lotteria che si svolgerà nell’arco della serata. Prevista un’asta per raccogliere fondi da destinare alla prevenzione. Durante la serata sarà possibile acquistare i gadget solidali realizzati dalle amiche di Mai Più Sole.

«Da 10 anni Mai Più Sole è impegnata nel diffondere la cultura della prevenzione - spiega Albachiara Bergamini - Con questo aperitivo solidale vogliamo avviare una raccolta fondi per l’acquisto di un dispositivo chirurgico da donare al Reparto di Senologia del Policlinico Universitario di Monserrato. Ancora una volta Mai Più Sole è al fianco delle donne per il loro benessere psicofisico». Anche Massimo Dessena esprime la sua soddisfazione: «Siamo felici di collaborare con le associazioni di pazienti, che ci aiutano a promuovere la prevenzione e a migliorare l'assistenza».

Per partecipare è necessario prenotarsi con una chiamata o un messaggio al numero 351 322 7705.

