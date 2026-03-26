Macomer, secondo appuntamento del festival Acustica al Maart IntermodaleGli ospiti di domani sera sono Luna Stephens e Giuseppe Usai Carboni, che propongono un viaggio dove si percorrono sonorità morbide che spaziano tra diversi generi musicali
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Domani sera, al Maart Intermodale torna il festival Acustica, un abbraccio di suoni, canti, arte e cucina, realizzato dall'omonima associazione culturale, in un ambiente dove si respira forte il profumo del passato, tra strumenti musicali vintage e antichi apparecchi televisivi e radiofonici.
Gli ospiti di domani sera sono Luna Stephens e Giuseppe Usai Carboni, che propongono un viaggio, dove si percorrono sonorità morbide che spaziano tra diversi generi musicali.
«Il progetto- dice Marco Benevole, ideatore dell'iniziativa- nasce con l'idea di ripercorrere alcuni brani internazionali per ricreare, attraverso i loro arrangiamenti, voce e pianoforte, un'atmosfera intima e raccolta. Voce che respira piano, come un abbraccio profondo che scioglie il tempo e accende l’anima. Tra i suoni e arrangiamenti musicali, nella grande sala compare l'arte, con la ceramista Valeria Tola, che trasforma la materia in emozione, ne esplora gli equilibri, le imperfezioni e l’armonia. L'artista realizza pezzi unici che fondono ricerca estetica e cura per i dettagli, quindi rendere ogni oggetto non solo funzionale ma soprattutto evocativo, in cui tradizione artigianale e sensibilità contemporanea si fondono in opere d’arte uniche e irripetibili. E tutto finisce in cucina, con la tradizione , quindi con le degustazioni curate da Gianluca Taccori, docente di storia».
L'appuntamento è per domani sera, alle 19, al Maart Intermodale Passeggeri, nella piazza Due Stazioni. Una manifestazione curata dall'associazione Maart, in collaborazione con Esedra Escursioni, Casa del Popolo di Bosa e col patrocinio del Comune di Macomer.